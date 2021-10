Ponte Genova: Legali Castellucci e altri ricuseranno giudice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - I legali dell'ex amministratore di Aspi Giovanni Castellucci e di altri imputati chiederanno la ricusazione del giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni. Gli avvocati presenteranno l'istanza alla corte di appello venerdì in apertura dell'udienza preliminare per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 morti). Secondo gli avvocati il giudice non può decidere se rinviare o meno gli imputati visto che nel 2019 aveva firmato l'ordinanza delle misure cautelari per Castellucci e altri indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose. (ANSA).