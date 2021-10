Scritte no vax a fiera Ferrara, sindaco 'gesto di imbecilli'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - "Stamattina triste sorpresa alla fiera: vandali no vax hanno imbrattato le vetrate e scritto per terra insulti e deliri contro istituzioni e vaccini. Un gesto di imbecillità che non deve essere sottovalutato, ma che, certo, non fermerà il nostro impegno a portare avanti, con massima determinazione, la campagna vaccinale, grazie alla quale iniziamo a vedere la luce dopo i mesi terribili della pandemia". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri (Lega) dopo che questa mattina all'hub vaccinale di Ferrara Fiere Congressi sono comparse scritte rosse contro i vaccini e il governo. "Siamo fortemente preoccupati da queste derive estremiste - sottolinea il sindaco - Qui si va ben oltre i confini della normale e civile dialettica. Ci uniamo alle sollecitazioni che già sono giunte al ministro Lamorgese, affinché intervenga a tutela della sicurezza pubblica e per evitare che questi atti possano degenerare ulteriormente in nuovi episodi. Solidarietà al personale dell'Azienda sanitaria, da mesi in prima linea, anche nella sfida vaccinale. Sono vicino a medici, infermieri, personale sanitario e li ringrazio, ancora una volta, per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti". (ANSA).