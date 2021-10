Amb.Israele, sogno di vedere bandiera Italia a Gerusalemme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Attualmente, l'ambasciata italiana in Israele non è nella nostra capitale, non è nella sua sede naturale. Io ho un sogno, ed è condiviso da molti: il sogno è vedere la bandiera dell'Italia, questo meraviglioso Paese, sventolare nella Città Eterna di Gerusalemme". Lo ha detto l'ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar, intervenendo alla Jerusalem prayer breakfast, nella Sala della Minerva a Roma, evento al quale hanno partecipato anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni. (ANSA).