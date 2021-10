Auto in fiamme davanti a un campo nomadi a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Una grossa colonna di fumo si è sollevata a causa dell'incendio di alcune auto davanti al campo nomadi di via Bonfadini, a Milano. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi e ha coinvolto diversi veicoli che si sospetta fossero rubati. Al momento i vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme ma le auto sono andate completamente distrutte. Non si registrano feriti né intossicati ma la via è stata occupata dai mezzi di soccorso che ora dovranno provvedere alla rimozione delle carcasse bruciate. (ANSA).