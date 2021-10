Corea Nord: soldati di Kim rompono mattoni a pugni e testate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 13 OTT - Una prova di forza come monito ai nemici: un corpo militare d'elite nordcoreano si è esibito davanti al leader Kim Jong-un, alla potente sorella Kim Yo-jong e a tutti gli alti funzionari militari e di partito in prove ad alto rischio e spettacolari come la distruzione di mattoni a pugni o a testate oppure prove di difesa con il solo uso delle mani con le tecniche del taekwondo, l'arte marziale coreana. La Kctv ha trasmesso le immagini dell'esibizione andata in scena lunedì, dopo che il leader aveva visitato la "Self-Defense 2021", l'inedita esposizione dedicata agli arsenali di auto-difesa del Paese eremita destinati a crescere fino alla costruzione di un "esercito invincibile" nell'ambito dei festeggiamenti del 10 ottobre per i 76 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori. Nel filmato si vedono pezzi di marmo in frantumi poggiati su petti muscolosi e rotti con pesanti martelli o braccia usate come scalpelli per disintegrare una pila di tegole. Bastonate sulle gambe e volteggi spettacolari a scavalcare un'auto e tubi di metallo piegati solo da due soldati con il collo. Kim, dalla tribuna, ha seguito e applaudito divertito le prove facendo dei commenti, mentre la sorella è apparsa in piedi alle sue spalle. Della giornata, tuttavia, oltre ai missili di vario tipo testati a settembre e mostrati all'expo, incluso quello ipersonico, hanno fatto colpo i sandali di cuoio indossati da Kim - un modello comune in Italia - con calzini abbinati sotto un abito scuro formale e con pantaloni molto larghi. Un look che, insieme alla camminata usando sulla parte esterna del piede, ha rinnovato le voci sul possibile stato di salute del leader dovuto al peso, inclusa la gotta che può causare gonfiore ai piedi. Kim ha perso una quantità significativa di peso intorno a maggio e giugno, tra i 20 e i 30 kg, mentre a settembre è stato visto in piedi su stuoie imbottite durante lunghi discorsi. (ANSA).