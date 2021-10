Xi a Merkel, non dimentichiamo amici, porta sempre aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 13 OTT - La Cina non dimentica i suoi vecchi amici e la porta del Paese per loro è sempre aperta. E' il messaggio che il presidente Xi Jinping ha consegnato alla cancelliera tedesca Angela Merkel, vicina all'uscita di scena dalla vita politica, durante un colloquio avuto in videoconferenza. Xi, nel resconto dell'agenzia Xinhua, ha elogiato il suo ruolo nello sviluppo dei rapporti tra Pechino e Berlino e, più in generale, tra Cina e Ue. "Non dimenticheremo mai i nostri vecchi amici. La porta della Cina sarà sempre aperta. Spero tu possa continuare a occuparti e a sostenere lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Germania e tra Cina e Ue". (ANSA).