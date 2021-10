Afghanistan: ucciso a colpi di pistola un ex senatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nuovo omicidio a sfondo politico in Afghanistan, dopo l'uccisione martedì di un attivista della società civile e diversi attentati terroristici negli ultimi giorni. Uomini armati non identificati hanno assassinato oggi pomeriggio a colpi di pistola Ahad Khan, ex senatore e membro del consiglio provinciale durante il governo di Ashraf Ghani, deposto con l'arrivo dei talebani. L'uomo, riferisce Tolo News, è stato colpito mentre rientrava a casa nel distretto di Dawlatyar della provincia centrale di Ghor, abitata in prevalenza dalle minoranze tagika e hazara. Nell'attacco è rimasto ucciso anche il nipote del politico. (ANSA).