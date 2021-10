Ancora un calo dei ricoverati Covid in ospedali Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria, 35, tre in meno di mercoledì. Rimangono invece quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti, mentre i nuovi positivi sono 24 e 22 i guariti. Gli attualmente positivi sono ora 576, due in più. I tamponi analizzati sono stati 1.855 e 4.492 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,37 per cento (0,48 mercoledì e 0,8 giovedì della scorsa settimana). (ANSA).