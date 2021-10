© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 14 OTT - I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione vulcanica in corso a La Palma, una delle isole Canarie, hanno emesso un nuovo ordine di evacuazione che riguarda circa 300 persone. La decisione, spiegano, è dovuto al fatto che l'avanzata di una colata di lava mette in pericolo le loro abitazioni. Da inizio eruzione, avvenuto lo scorso 19 settembre, sono state evacuate circa 7.000 persone. (ANSA).