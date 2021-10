Francia: Le Pen, resterò in politica anche se perdo elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 14 OTT - Marine Le Pen, candidata per la terza volta alle elezioni presidenziali francesi in vista del voto del 2022, ha detto oggi che "continuerà a fare politica" anche nel caso in cui non dovesse venire eletta all'Eliseo il prossimo aprile. Intervistata da radio RTL, la candidata del Rassemblement National (RN) ha evocato il diploma da allevatrice di gatti, la sua "passione", che ha ottenuto di recente. E tuttavia, "non sto preparando una riconversione" lavorativa, ha assicurato. "Avrò sempre i miei gatti quando sarò presidente della Repubblica. E se non dovessi venire eletta, continuerò a fare politica e avrò sempre i miei gatti". L'ex avvocato di 53 anni ha anche detto di avere sempre la possibilità "di iscriversi al foro degli avvocati", se lo desidera. Le Pen è comunque convinta di essere "piazzata meglio" per la corsa all'Eliseo, nonostante la progressione nei sondaggi di un altro potenziale candidato dell'estrema destra, il polemista Eric Zemmour, ormai sulla bocca di tutti. "Posso vincere e vincerò questa elezione presidenziale", assicura Le Pen, secondo cui Zemmour "non ha affatto voglia di essere primo ministro" ma sull'immigrazione e l'insicurezza "facciamo le stesse osservazioni, quindi ad un certo punto saremo indotti a riunirci". (ANSA).