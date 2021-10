Gemelli di 23 anni cambiano sesso lo stesso giorno

Alla nascita Giulio e Guido, gemelli. Nel giorno del loro diciottesimo compleanno sono diventate Giulia e Gaia. E oggi a 23 anni cambieranno sesso nello stesso giorno, in due sedute operatorie consecutive all’ospedale fiorentino di Careggi. A riportare la notizia il quotidiano Qn spiegando che si tratta del primo caso in italia di due gemelle transgender che cambiano sesso dopo il primo al mondo reso noto il 24 febbraio scorso in Brasile quando le diciannovenni transgender Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il percorso con l’intervento, eseguito una a distanza di pochi giorni dall’altra.

L’intervento per Giulia e Gaia, si spiega, è particolarmente delicato perchè le due pazienti soffrono di una forma di coagulopatia che le espone a un maggior rischio di sanguinamento. A operarle l’èquipe guidata da Marco Carini, di cui fa parte il chirurgo Andrea Cocci a cui le due pazienti, riferisce sempre il quotidiano, hanno raccontato: «Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi». «E' una giornata da festeggiare - hanno sempre spiegato Giulia e Gaia nel corso dei colloqui preoperatori -. Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda"

«Si sentono donne da sempre, però hanno iniziato il loro percorso, come legge prevede, dai diciotto anni - ha spiegato Cocci -: prima con la terapia ormonale e dopo avere avuto l'autorizzazione dal giudice si sono messe in lista operatoria». (ANSA).