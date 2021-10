Green pass: poca affluenza a centro tamponi a Bolzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - E' molto bassa l'affluenza al centro tamponi istituito dal comune di Bolzano al Palasport di via Resia. Sono infatti pochi i cittadini che si sono presentati per effettuare il test covid che da domani sarà obbligatorio per accedere ai posti di lavoro. Il centro dispone di cinque linee di test e apre alle sette del mattino. Temendo l'assalto dei pendolari, il centro tamponi è accessibile solo ai residenti. I responsabili attendevano un certo afflusso già questo pomeriggio di persone che volevano evitare le code di primo mattino prima di recarsi al lavoro. (ANSA).