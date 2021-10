Incidenti Boeing 737 Max, condannato ex capo collaudatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - Una giuria federale statunitense ha condannato un ex capo pilota collaudatore per aver ingannato la Federal Aviation Administration durante il processo di certificazione del Boeing 737 Max, coinvolto in due incidenti fatali. Mark Forkner, secondo l'accusa, ha fornito all'agenzia federale "informazioni materialmente false, inaccurate e incomplete" sul sistema di controllo di volo, ritenuto la causa di entrambe le due sciagure. All'ex pilota e' stato contestato anche uno schema per frodare i clienti della compagnia aerea per ottenere decine di milioni di dollari da Boeing. (ANSA).