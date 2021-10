© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Microsoft abbandona LinkedIn in Cina, citando un ambiente difficile in cui operare: il ritiro segna la più grande partenza dal Paese asiatico di un'importante azienda tecnologica degli ultimi anni. LinkedIn, si legge in una nota, ha affermato che sostituirà il suo servizio cinese con un servizio di job board privo di funzionalità di social media. (ANSA).