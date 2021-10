© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ABUJA, 14 OTT - "È morto Abu Musab al-Barnawi, capo dell'Isis in Africa occidentale (Iswap)": lo ha annunciato oggi un comandante militare della Nigeria. Iswap non ha confermato la notizia del decesso. "Posso autorevolmente confermarvi che al-Barnawi è morto. Semplicemente. È morto e tale rimane", ha detto ai giornalisti il generale Lucky Irabor, a capo dello Stato maggiore della Difesa, senza dare dettagli su come o quando si è verificato il decesso. (ANSA).