(ANSA) - OSLO, 14 OTT - L'attacco con l'uso di arco e frecce che ha provocato cinque morti in Norvegia sembra essere un "atto di terrorismo". Lo hanno detto i servizi di sicurezza che al momento non hanno alzato il livello di allerta nel Paese. "Gli eventi di Kongsberg sembrano essere un atto terroristico, ma le indagini determineranno con maggiore chiarezza quali sono state le motivazioni", si legge in un comunicato dei servizi di sicurezza. (ANSA).