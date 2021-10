Taiwan: ministro Difesa, non saremo noi a iniziare guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Taipei non inizierà una guerra con Pechino, ma si difenderà "fino in fondo". Il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, tra le tensioni nello Stretto di Taiwan che hanno sollevato timori a livello internazionale, ha detto in un'audizione parlamentare, usando il nome ufficiale di Taiwan, che "ciò che è più chiaro è che la Repubblica di Cina non inizierà o scatenerà assolutamente una guerra, ma se ci saranno movimenti affronteremo il nemico in pieno". Secondo i media locali, Chiu ha notato che sulle recenti sortite dei jet militari cinesi nella zona di difesa aerea dell'isola hanno pesato le limitate capacità di rifornimento in aria. (ANSA).