'Non si passa senza Green pass', falsi cartelli a Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 15 OTT - Decine di cartelli sono stati affissi la scorsa notte a Verona annunciando che per accedere al centro storico della città attraverso i ponti occorreva essere dotati di Green pass. La Polizia Locale attraverso le telecamere sta cercando di individuare gli autori del gesto. Il sindaco Federico Sono ha voluto rivolgersi ai veronesi attraverso Facebook per sottolineare che i cartelli "sono assolutamente falsi e privi di fondamento" e che "saranno fatti gli opportuni accertamenti per individuare i responsabili di questa grave azione". (ANSA).