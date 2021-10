Clima: Elisabetta 'irritata', i leader parlano senza agire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La regina Elisabetta ha criticato l'inazione dei leader mondiali nell'affrontare la crisi climatica, ammettendo di essere "irritata" da persone che "parlano ma non agiscono". Le osservazioni della sovrana britannica, riferisco i media, sono state fatte durante un colloquio privato all'apertura del parlamento gallese ieri a Cardiff. Facendo riferimento alla Cop26 di Glasgow che inizierà il 31 ottobre, la regina ha detto: "Non so ancora chi parteciperà". Joe Biden ha confermato la sua presenza, mentre Vladimir Putin, Xi Jinping, Jair Bolsonaro e Narendra Modi ancora no. (ANSA).