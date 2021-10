© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Bill Clinton e' stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue. L'ex presidente, che ha 75 anni, e' nel reparto di terapia intensiva ma non e' attaccato al respiratore, riferisce la Cnn. Le sue condizioni di salute non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore ne' al Covid-19, precisa l'emittente. (ANSA).