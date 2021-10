Dipendente Cucinelli, Green pass è forma di rispetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 15 OTT - "Sono assolutamente a favore del Green pass per un rispetto di tutti. In primis per le persone che non si possono vaccinare": è il pensiero di una delle dipendenti della "Brunello Cucinelli", commentando l'obbligatorietà del certificato verde per tutti i lavoratori. "Penso - aggiunge parlando dall'interno dell'azienda - che la vita comune prevede un sacrificio comune a volte, quindi si fa con uno spirito collettivo e si fa volentieri per il lavoro, come per la casa, gli amici". Sulla stessa linea anche gli altri dipendenti sentiti dall'ANSA che non si dicono solo d'accordo con il Green pass. "Abbiamo passato un periodo difficile - sostengono - e questo è l'unico modo per poterlo superare". E non trovano nemmeno che sia un ostacolo esibire il Qr code tutti i giorni. "Con una buona organizzazione e con la buona volontà di tutti, è facilmente superabile" sottolineano. (ANSA).