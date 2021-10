Francia: l'omaggio delle scuole a Samuel Paty

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 15 OTT - Omaggio delle scuole di Francia a Samuel Paty, il professore di storia e geografia decapitato il 16 ottobre scorso da un fondamentalista islamico vicino alla sua scuola di Conflans-Sainte-Honorine, vicino Parigi, per aver mostrato agli alunni le caricature di Maometto. Alla vigilia del tragico anniversario, le scuole d'Oltralpe hanno osservato un minuto di silenzio, ma anche organizzato dibattiti in classe o proiettato documentari sulla laicità, per ricordare questo prof divenuto simbolo della libertà d'espressione contro l'oscurantismo, incarnazione dei valori fondanti della Francia e dell'Europa. "Intitolando delle aule a nome di Paty, intitolando delle scuole, facendo cerimonie come quelle di oggi, mostriamo a coloro che volevano terrorizzarci, a coloro che volevano giocare con la paura contro la libertà, che giocheremo contro la paura assieme alla libertà", ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, visitando per l'occasione il liceo Jean de La Fontaine di Parigi, dove gli studenti hanno anche intonato una canzone battezzata 'La ballade pour Samuel' (La ballata per Samuel). Sono quindici le persone incriminate nell'inchiesta della giustizia francese. Manifestazioni in ricordo dell'insegnante ucciso a 47 anni si terranno domani in diversi luoghi di Francia e la famiglia verrà ricevuta dal presidente Emmanuel Macron. Un giardino di Parigi - l'attuale 'Square Painlevé' - verrà intitolato a suo nome. Situato in rue des Ecoles, il futuro 'Square Samuel Paty' ospita diversi monumenti legati all'insegnamento e alla cultura, come una statua di Montaigne e una lupa capitolina, offerta dal comune di Roma a quello di Parigi per sancire l'antico gemellaggio che lega le due capitali. Previste celebrazioni anche in banlieue. Sabato mattina, a Eragny-sur-Oise, comune di residenza del prof ucciso, e poi, nel pomeriggio, nella stessa Conflans-Sainte-Honorine, dove verrà inaugurato un monumento a forma di libro. (ANSA).