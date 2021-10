© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Al momento si riscontra una forte criticità sul trasporto pubblico extra urbano in Valle d'Aosta. Lo comunica la Cgil in merito all'introduzione dell'obbligo di Green pass per i lavoratori. In dettaglio sono state soppresse diverse corse di Arriva Spa. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano e il trasporto ferroviario è invece tutto regolare. (ANSA).