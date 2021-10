Green pass: in piazza a Firenze per dire no, cori e bandiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Circa 400 persone si sono radunate, al momento, a Firenze in piazza Santa Maria Novella dove è previsto un presidio per dire no al Green pass. I manifestanti stanno intonando cori contro la certificazione verde e gridano 'Libertà, libertà'. Presenti numerose bandiere tricolori e anche una bandiera anarchica. L'evento si sta svolgendo in modo pacifico. La piazza è presidiata a ogni lato dalle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano preavvisato alla questura un corteo per le vie del centro, ma ieri sera hanno cambiato programma e consegnato un nuovo preavviso che prevede di svolgere un presidio. (ANSA).