Green pass: Milano; metro e bus regolari

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Nel primo giorno di introduzione del Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato, nell'ora di punta mattutina, a Milano, non sono segnalate criticità nei trasporti, alle banchine e sulle strade. Lo conferma la Polizia Locale che con le pattuglie attenziona la situazione. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, non segnala criticità per quanto riguarda la circolazione dei mezzi. Polizia Locale e Questura segnalano tre presidi spontanei di lavoratori all'esterno o in prossimità di sedi dell'Atm: a Milano in viale Sarca e via Novara e a San Donato Milanese in via Impastato. In tutto si tratterebbe di alcune decine di persone, in via di deflusso e senza alcuna tensione. L'Atm ha precisato che la circolazione è regolare sia in metropolitana sia in superficie, per le linee di bus e tram, grazie al lavoro di riorganizzazione dei turni che ha permesso di assorbire l'assenza dei lavoratori che sono contrari al Green pass. Sono infatti 272 i lavoratori che hanno dichiarato di non avere il green pass per la giornata di oggi. Inoltre l'azienda ha registrato un aumento del 15% nell'apertura di giornate di malattia. Anche Trenord ha confermato che non c sono criticità su reni regionali. (ANSA).