Albania: quattro turisti russi trovati morti in un resort

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Quattro turisti russi sono stati trovati morti in una località balneare nell'Albania occidentale. La ha reso noto la polizia albanese precisando che i turisti sono stati trovati asfissiati nella sauna di un hotel nel villaggio di Qerret venerdì sera. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte a causa delle indagini in corso, riporta il Guardian. I russi, di età compresa tra i 31 ei 60 anni, facevano parte di un gruppo che soggiornava da una settimana presso il resort a cinque stelle. Gli investigatori ritengono che, in base ai loro cognomi, siano membri della stessa famiglia. (ANSA).