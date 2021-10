Cgil: nuovo attacco informatico, chiusi gli accessi ai siti

uovo attacco informatico ai siti della Cgil. Lo rende noto lo stesso sindacato. «In concomitanza con la straordinaria manifestazione di oggi, indetta da Cgil, Cisl e Uil «Mai più fascismi. Per il lavoro, la partecipazione e la democrazia», che ha visto a Roma, in piazza San Giovanni, la partecipazione di circa 200mila persone - è scritto in una breve nota - è partito un attacco informatico molto strutturato, proveniente da diverse fonti, che sta colpendo tutto il sistema della comunicazione della Cgil, in particolare Collettiva.it. Di conseguenza, sono stati chiusi tutti gli accessi e messo in protezione il sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA cgil

attacco informatico