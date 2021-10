Falso allarme bomba in centro vaccini a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - Falso allarme bomba, oggi, in un centro per i vaccini anti-Covid a Perugia. Nel primo pomeriggio è giunta al numero di emergenza della questura una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno nell'Hub vaccinale di San Marco. Gli agenti della squadra volante e degli uffici investigativi, subito giunti sul posto, hanno invitato i presenti, circa 40 persone compreso personale medico e sanitario, ad uscire, per mettere il sito in sicurezza in attesa dell'arrivo di personale specialistico dei carabinieri. Gli artificieri dell'Arma hanno quindi proceduto ad una attenta ispezione e bonifica dei luoghi, senza riscontrare alcuna anomalia. L'operatività dell' Hub è stata quindi ripristinata, per la prosecuzione delle operazioni vaccinali. (ANSA).