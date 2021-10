Gb: deputato ucciso, Johnson e Starmer depongono corone di fiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - LEIGH-ON-SEA, 16 OTT - Il premier britannico Boris Johnson e il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer hanno deposto questa mattina, una a fianco dell'altra, due corone di fiori sul luogo in cui è stato ucciso il parlamentare conservatore David Amess. Con loro anche la ministra degli Interni Priti Patel. Il gesto rappresenta un segno di unità di fronte all'assassinio, che ha scioccato il Paese, di un deputato che per quasi 40 anno è stato elogiato da parlamentari di ogni colore per la sua gentilezza. (ANSA-AFP).