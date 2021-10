Green Pass: debutto con il 22,6% in più di certificati di malattia

Balzano i certificati di malattia nel primo giorno di applicazione del green pass. A fine giornata l'Inps ha registrato un aumento di 17.340 lavoratori ammalati rispetto al venerdì precedente, con un balzo del 22,6%. In totale a segnalare la propria malattia sono stati 94.191 lavoratori, contro i 76.851 del venerdì precedente.

L’aumento è stato inferiore alla media, ma comunque alto, tra i lavoratori pubblici (+18,3%), superati dai lavoratori 'privati tutelatì (+21,1%). L’incremento si è comunque fermato al 10,5%, per i lavoratori classificati dall’Inps come non tutelati che per legge non ricevono l’indennità di malattia.

’aumento dei certificati è più contenuto se il confronto viene fatto, scorrendo indietro di due settimane le tabelle dell’Inps, con venerdì primo ottobre. Allora a segnalare una malattia erano indietro di due settimane, il numero dei certificati di venerdì primo ottobre ammontavano a 87.492: l’aumento in questo caso è di soli 6.699 pari al 7.6%.

Il balzo tra l’8 e il 15 ottobre è invece più deciso. Ieri si sono contati 21.794 certificati inviati dai lavoratori pubblici (+18,3%), 57.601 dai lavoratori privati (+21,1%) e 8.215 dai lavoratori privati non tutelati (+10,5%) che non versano contributi all’Inps e per questo non beneficiano dell’indennità di malattia direttamente dall’istituto. A questi si aggiunge un capitolo di 'altri lavoratorì che arriva a quota 6.699 certificati, dai 3.514 del venerdì precedente (+87,3%). (