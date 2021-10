Indonesia: 11 bambini annegati durante una gita scolastica

Undici ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia, durante una gita scolastica.

Altri 10 sono stati tratti in salvo. Lo riportano alcuni media internazionali. A quanto riferito dai soccorritori 150 studenti di una scuola islamica stavano partecipando alla pulizia del fiume quando 21 di loro sono caduti in acqua.

Si tenevano per mano e il primo della fila ha messo un piede in fallo. Altri 10 sono stati tratti in salvo, mentre sono ancora in atto le ricerche dei corpi nel fiume Cileueur, nella provincia di Giava Occidentale.