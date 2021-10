Ballottaggi: Torino vota, si sceglie tra Lo Russo e Damilano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Seggi aperti, a Torino e in altri tre comuni dell'area metropolitana, per il secondo turno delle elezioni amministrative. Si vota oggi, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Nel capoluogo la sfida è tra Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra che al primo turno ha ottenuto il 43, 86% dei consensi, e Paolo Damilano, candidato di Torino Bellissima e del centrodestra che due settimane fa si è fermato al 38,9%. Pesa l'incognita affluenza, che al primo turno è stata del 48,08%, mai tanto bassa, contro il 57,18% delle precedenti elezioni amministrative e il 73,22% delle ultime elezioni politiche. Oltre a Torino, il secondo turno in Piemonte riguarda anche San Mauro, Beinasco e Pinerolo. Oltre 752 mila gli elettori aventi diritto: secondo i dati del Ministero quasi 690 mila a Torino, 14.678 a Beinasco, 15.781 a San Mauro e 31.088 a Pinerolo. (ANSA).