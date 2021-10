Covid: a La Mecca rimosso il distanziamento sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MECCA, 17 OTT - La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte delle precauzioni anti Covid tra cui l'obbligo di distanziamento e i fedeli hanno pregato oggi spalla a spalla per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus. Gli operai hanno rimosso i segni sul pavimento che servivano a far mantenere le distanze all'interno e intorno alla Grande Moschea, che è costruita attorno alla Kaaba, oggetto di culto per i musulmani di tutto il mondo. Una misura - ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita - "in linea con la decisione di allentare le misure precauzionali e di consentire a pellegrini e visitatori la Grande Moschea a pieno regime". L'accesso, tuttavia, sarà consentito solo ai fedeli completamente vaccinati contro il coronavirus e resta l'obbligo di indossare le mascherine all'interno della moschea. Inoltre, la Kaaba è rimasta transennata e chiusa al pubblico. L'Arabia Saudita ha annunciato ad agosto che inizierà ad accogliere gli stranieri vaccinati che desiderano fare il pellegrinaggio rituale. A luglio, solo circa 60.000 residenti vaccinati avevano potuto prendere parte all'Hajj, in una forma fortemente ridotta. (ANSA).