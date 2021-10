Covid: Melbourne verso fine lockdown, il più lungo al mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La città australiana di Melbourne, che ha passato più tempo in lockdown di qualsiasi altro luogo al mondo nel corso della pandemia da Covid, toglierà l'obbligo di stare a casa entro questa settimana. Lo hanno annunciato le autorità locali, citate dal Guardian. La capitale dello stato di Victoria ha avuto sei lockdown a partire da marzo 2020, totalizzando 262 giorni di confinamento (quasi nove mesi), superando - scrivono i media australiani - il record di Buenos Aires, 'chiusa' per 234 giorni. Mentre i casi di Covid continuano ad aumentare a Victoria, il tasso di vaccinazione con due dosi arriverà in settimana al 70%, la soglia fissata per iniziare a togliere le restrizioni. Anche se hotel, ristoranti ed altre attività riapriranno, ci saranno ancora molte limitazioni; quando il tasso di vaccinazione raggiungerà l'80% - previsto per il 5 novembre al più tardi - ci sarà un ulteriore allentamento. Oggi il Victoria ha registrato 1.838 nuovi casi e sette morti. Il Nuovo Galles del Sud, lo stato confinante, che la scorsa settimana è uscito da un lockdown di 100 giorni grazie all'80% di vaccinati, ha contato oggi 301 casi e 10 morti. (ANSA).