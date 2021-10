Paura in Olanda alla fine della gara tra Nec e Vitesse. Vinta la partita 0-1, il Vitesse si è presentato sotto al settore ospite per festeggiare i tre punti conquistati. Tutto sembrava procedere al meglio ma, durante i festeggiamenti, la tribuna è crollata. Fortunatamente non è stato segnalato alcun ferito.

