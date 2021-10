Gb: Kate al galà per l'ambiente, con un vestito di dieci anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Tappeto 'verde' per il principe William e la moglie Kate Middleton che questa sera a Londra hanno presentato, in vista della conferenza Cop26, la prima edizione dell'Earthshot Prize. L'iniziativa è stata creata dal primogenito di Carlo e Diana, insieme alla Royal Foundation per premiare le migliori soluzioni alla crisi climatica. Nei giorni scorsi proprio il principe aveva attaccato figure di grido del grande business quali Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Branson sollecitandoli a investire risorse per "salvare il pianeta", invece di sprecarle a miliardi nella corsa al turismo spaziale. Uno sfogo seguito da quello, clamoroso quanto irrituale, della nonna Elisabetta che aveva bacchettato quei leader che "parlano, ma non fanno" abbastanza, irritata fino allo sdegno in particolare verso coloro che a quanto pare si preparano a disertare l'appuntamento cruciale della CoP26. E anche le mise scelte per la serata dal duca e dalla duchessa di Cambridge erano in tono con la svolta ambientalista della famiglia reale britannica. William ha lasciato a casa il solito smoking per indossare un completo in velluto verde bosco abbinato ad un maglione nero a collo alto. Un outfit che il tabloid Daily Mail ha ribattezzato in stile James Bond. Kate, sfidando i 10 gradi londinesi, ha riciclato un meraviglioso abito in chiffon lilla di Alexnader McQueen che aveva già sfoggiato a Los Angeles dieci anni fa, nel 2011. (ANSA).