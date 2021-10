Germania,via libera Verdi a trattative governo con Spd e Fdp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 17 OTT - I verdi tedeschi hanno approvato a stragrande maggioranza il documento emerso dai colloqui esplorativi con Spd e liberali e dato il via libera alle trattative per il cosiddetto governo "semaforo". Poco prima il leader dei Verdi tedeschi Robert Habeck aveva esortato i delegati riuniti al congresso di partito a votare a favore di "un governo del progresso". "Saremo il motore di un grande compito di trasformazione", ha affermato. "E i Verdi possono passare dalla difensiva all'attacco". "Siamo arrivati a un tempo di speranza. E questa speranza non deve esser delusa dal partito che per la seconda volta si trova nella posizione di entrare a far parte di un governo. Sta accadendo davvero: stiamo scrivendo un pezzo di storia verde", ha incalzato. Habeck ha sottolineato che siamo in un'epoca "di grandi crisi"; di fronte a un "riscaldamento climatico galoppante" e alla sfida della digitalizzazione, la politica deve far in modo di evitare che le crisi diventino catastrofi. (ANSA).