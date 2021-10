Giappone: per la principessa Mako ultimi riti prima delle nozze

Ultime cerimonie ufficiali per la principessa giapponese Mako, nipote primogenita dell'imperatore Naruhito, e promessa sposa di un cittadino 'borghese', e per questo prossima ad abbandonare la famiglia imperiale. Sotto una pioggerella autunnale, la 29enne Mako si è recata al palazzo reale al centro di Tokyo, assieme alla sorella minore Kako, tramite la vettura di rappresentanza, e ha salutato la folla che attendeva il suo passaggio.

Come da tradizione i membri della famiglia reale hanno visitato il santuario di Kashikodokoro, dedicato alla divinità Amaterasu, per l'offerta del nuovo raccolto di riso. Martedì Mako visiterà privatamente i Santuari del palazzo imperiale per rivolgere le preghiere a quella che nella religione scintoista è considerata la dea del Sole e l'antenata diretta della famiglia reale giapponese. In ultimo, venerdì, la principessa verrà ricevuta dal sovrano e la consorte Masako per annunciare ufficialmente il progetto di matrimonio. Il fidanzato della principessa, Kei Komuro, suo coetaneo e compagno di università, è tornato dagli Stati Uniti a fine settembre, e lunedì - al termine della quarantena - incontrerà Mako di persona per la prima volta in 3 anni.