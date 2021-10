Libano, in video le violenze da parte di militanti sciiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 OTT - Diversi filmati sugli scontri di giovedì scorso a Beirut e nei quali sono stati uccise 7 persone sono stati pubblicati nelle ultime ore dai media libanesi e sui social media. Questi video mostrano decine di militanti sciiti penetrare nel quartiere a maggioranza cristiana di Ayn Remmane, roccaforte del partito maronita delle Forze libanese, scandire slogan provocatori ed esplicitamente confessionali, e danneggiare pesantemente automobili e motorini parcheggiati, ingressi e androni dei palazzi. Tra gli slogan ripetuti in maniera insistente, "Sciiti! Sciiti! Sciiti!", in riferimento alla loro appartenenza comunitaria, contrapposta a quella della maggioranza degli abitanti di Ayn Remmane. Gli stessi filmati mostrano alcuni abitanti della zona fuggire con le loro auto parcheggiate mentre altri tentano di rallentare l'avanzata dei militanti sciiti lanciando pietre per poi fuggire. Intanto è stato fermato e interrogato il militare delle forze armate regolari che, nei violenti scontri di giovedì scorso a Beirut nei quali sono morte 7 persone, ha aperto il fuoco colpendo un militante sciita, anch'esso armato. Muhammad Raad, capo del gruppo parlamentare del partito armato sciita libanese Hezbollah, ha detto che le Forze libanesi, accusate dal movimento filo-iraniano di aver commesso un "massacro" giovedì scorso a Beirut, "pagheranno per quello che hanno fatto". (ANSAMed).