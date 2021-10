Tre italiani morti in incidente a Ryad, anche ballerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 17 OTT - Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Tra loro anche il ballerino di Bisceglie (Barletta Andria Trani), Antonio Caggianelli, di 33 anni. Lo si apprende da media locali. L'incidente risale a sabato, ma se n'è avuta notizia oggi. Caggianelli ha partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte (ANSA).