Afghanistan: talebani riprenderanno campagna anti-polio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I talebani hanno accettato di riprendere la campagna di vaccinazione contro la poliomelite, bloccata in Afghanistan da tre anni. Lo hanno annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Unicef, precisando che l'iniziativa a livello nazionale avrà inizio il 9 novembre. La popolazione target comprende 3,3 milioni di bambini che erano rimasti esclusi dalle campagne precedenti, per lo più proprio a causa dell'ostilità dei sedicenti studenti coranici nelle zone sotto il loro controllo, che accusavano gli operatori sanitari delle ong internazionali di essere delle spie. Secondo l'inviato dell'Oms in Afghanistan, Luo Dapeng, si tratta di un "passo estremamente importante nella direzione giusta" da parte dei talebani. L'Afghanistan e il Pakistan sono gli unici Paesi al mondo in cui la polio risulta ancora endemica. (ANSA).