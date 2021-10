© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Hanno chiuso alle 15 in punto i seggi elettorali per il turno di ballottaggio in 65 comuni italiani. Subito dopo il conteggio dell'affluenza parte lo spoglio delle schede. Si è votato per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. (ANSA).