Clima: von der Leyen, a Cop26 serve impegno mondo intero

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Non ci sarà più tempo per fermare il cambiamento climatico. L'Unione europea sta mantenendo le sue promesse con il Green Deal. Ma per raggiungere i nostri obiettivi e salvare il nostro pianeta abbiamo bisogno dell'impegno del mondo intero alla Cop26". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineando che tutti sono "in prima squadra" nella lotta al cambiamento climatico e possono "fare la differenza". La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. (ANSA).