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L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell è morto di Covid

18 ottobre 2021, 14:13

L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell è morto di Covid
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. (ANSA).

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