Migranti: in Spagna oltre 500 sbarchi nel fine settimana

(ANSA) - MADRID, 18 OTT - È stato un weekend di continui sbarchi di migranti in diverse zone costiere della Spagna quello appena concluso, in particolare alle Baleari, dove ci sono stati nuovi arrivi anche la scorsa notte. In tutto, sull'arcipelago sono approdate oltre 300 persone in meno di 48 ore, secondo dati delle autorità, raccolti dall'agenzia di stampa Efe. Numerosi gli sbarchi anche in alcune zone del sud-est della Spagna peninsulare, in particolare nella provincia di Alicante e nella regione di Murcia, dove sono stati notificati circa 200 arrivi nelle ultime ore. Poco più a sud, nella zona di Almeria, in Andalusia, si è verificato un naufragio di migranti, secondo media locali: due sopravvissuti hanno affermato che con loro c'erano altre 12 persone, di cui le autorità stanno effettuando ricerche in mare. Secondo la Efe, ieri nella zona di Almeria sono arrivate almeno altre 21 persone. Le Baleari e queste zone costiere del sud-est della Spagna sono solitamente i principali punti di approdo delle imbarcazioni di migranti che salpano dalle coste algerine. (ANSA).