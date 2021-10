Russia rompe con la Nato, chiuso l'ufficio di Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 18 OTT - Mosca sospende il funzionamento della sua missione presso la Nato dal 1/o novembre. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "La Russia non continuerà a fingere che un cambiamento nelle relazioni con la Nato sia possibile nel prossimo futuro", ha aggiunto Lavrov. Dalla stessa data l'ufficio informazioni della Nato a Mosca sarà chiuso come ritorsione per la decisione dell'Alleanza di revocare l'accreditamento di otto funzionari della missione russa presso l'Alleanza. "Il funzionamento dell'ufficio informazioni della Nato a Mosca, creato presso l'ambasciata del Regno del Belgio, sarà chiuso. Se la Nato ha delle domande urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio", ha detto Lavrov. (ANSA).