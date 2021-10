Russia, ufficio Nato a Mosca sarà chiuso dal 1/o novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 18 OTT - Il funzionamento dell'ufficio informazioni della Nato a Mosca sarà chiuso come ritorsione per la decisione dell'Alleanza di revocare l'accreditamento di otto funzionari della missione russa presso l'Alleanza. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "Il funzionamento dell'ufficio informazioni della Nato a Mosca, creato presso l'ambasciata del Regno del Belgio, sarà chiuso. Se la Nato ha delle domande urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio", ha detto Lavrov. Allo stesso tempo Mosca sospenderà la sua missione presso la Nato. (ANSA).