Ue, rilasciati quasi 600 milioni di Green pass,un successo

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Il certificato digitale Covid è una storia di successo dell'Ue ed è per il momento l'unico sistema operativo a livello internazionale. Sono stati rilasciati quasi 600 milioni di certificati digitali Covid" (Green pass), "facilitando il turismo ed i viaggi con un incremento del 25% dei voli a luglio". Sono alcuni dei dati di un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione Ue, per fare il punto sulla situazione dopo l'estate, ha spiegato un portavoce. "In tutto sono 43 i Paesi connessi al sistema, e 20 Stati Ue hanno usato il certificato" anche a livello interno, "per l'ingresso ad esempio, a cinema o concerti". (ANSA).