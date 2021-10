Voci sgombero Trieste, portuali liberano postazione al varco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - Circolano voci di un possibile e imminente sgombero forzato tra i manifestanti 'No Green pass' in presidio da venerdì mattina davanti al varco 4 del Porto di Trieste. Poco dopo le 7 i manifestanti hanno formato un capannello nei pressi dei tornelli. Successivamente i portuali con alcuni volontari hanno liberato la postazione davanti al varco da dove in questi giorni hanno tenuto conferenze stampa e servito cibo e bevande. I manifestanti si sono spostati un po' più avanti sulla strada, per garantire, come è stato ribadito al megafono, l'accesso al porto "come abbiamo sempre fatto". A pochi minuti dall'alba chi ha passato la notte al sit in stava smontando le tende e raccogliendo da terra i sacchi a pelo. Pochi i lavoratori portuali presenti, più numerosi i sostenitori. Poco prima delle 7 alcuni veicoli sono riusciti a fare accesso allo scalo attraverso il varco senza difficoltà. Tra i manifestanti qualcuno in pettorina avvisa gli altri di "mantenere la sinistra" per consentire il passaggio dei mezzi. Alle 7 al presidio è arrivato anche Stefano Puzzer, il portavoce dimissionario del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. (ANSA).