Von der Leyen, con Draghi per sconfiggere la pandemia

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Oltre all'export, la Ue sta facendo la sua parte: doneremo almeno 500 milioni di dosi ai più vulnerabili, ma altri Paesi devono farsi avanti. Per questo lavorerò a stretto contatto con il primo ministro Draghi e il presidente Biden per radunare i leader del G20 la prossima settimana al vertice di Roma dietro all'ambizioso obiettivo di sconfiggere la pandemia globale". Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo raggiunto un traguardo importante: la Ue ha esportato finora oltre un miliardo di dosi di vaccino anti Covid-19 nel resto del mondo", distribuendoli "in più di 150 Paesi, tra cui Giappone, Turchia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Sud Africa, Brasile", ha ricordato von der Leyen, sottolineando che 87 milioni di dosi sono state consegnate ai Paesi a reddito medio-basso attraverso la piattaforma Covax. "Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo sempre condiviso la nostra capacità di produzione equamente con il resto del mondo" con "almeno una dose su due prodotta in Ue inviata all'estero", aggiunge. (ANSA).